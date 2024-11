Präsident Yoon bezeichnet nordkoreanisch-russische Militärzusammenarbeit als Bedrohung für nationale Sicherheit

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die illegale militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland als große Bedrohung für die Sicherheit Südkoreas bezeichnet.Vor der Zusammenarbeit zwischen beiden Staaten warnte er in seiner Haushaltsrede, die am Montag in einer Plenarsitzung der Nationalversammlung von Ministerpräsident Han Duck-soo verlesen wurde.Yoon wies darauf hin, dass die nukleare Abschreckungsfähigkeit gegenüber Nordkorea durch die Einführung eines integrierten Systems der erweiterten Abschreckung Südkoreas und der USA auf der Grundlage der Washingtoner Erklärung vom April letzten Jahres drastisch verstärkt worden sei.Er versprach, dass alle Möglichkeiten überprüft und gründlich Maßnahmen ausgearbeitet würden, damit die Sicherheit noch besser geschützt werde.Außerdem erklärte er, dass Südkorea auf der Grundlage des festen Bündnisses mit den USA und der engen trilateralen Kooperation mit den USA und Japan seine Vision vom globalen Schlüsselstaat verwirklichen werde.