Südkorea und Kanada verurteilen Nordkoreas Truppenentsendung nach Russland

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kanada haben die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland scharf verurteilt.Beide Länder veranstalteten am Freitag (Ortszeit) in Ottawa das erste bilaterale Außen- und Verteidigungsministertreffen und nahmen eine entsprechende gemeinsame Erklärung an. Südkoreas Außenminister Cho Tae-yul und Verteidigungsminister Kim Yong-hyun kamen mit ihren kanadischen Amtskollegen Melanie Joly und Bill Blair zusammen.Die Minister äußerten sich in der Erklärung zutiefst besorgt über die Entsendung einer Vielzahl an nordkoreanischen Soldaten nach Russland. Dies stelle einen Spannungen schürenden schwerwiegenden Akt dar, der Gefahren für Sicherheit und Stabilität in Europa und in der indopazifischen Region verursache, hieß es.Beide Seiten verpflichteten sich, gemeinsam mit der internationalen Gemeinschaft aktiv weitere Maßnahmen zu ergreifen, erklärten sie weiter.Sie verurteilten darüber hinaus die fortgesetzten Raketenstarts Nordkoreas, einschließlich des Starts der neuen Interkontinentalrakete vom Typ Hwasong-19 am letzten Donnerstag. Sie forderten weiterhin eine vollständige, überprüfbare und unwiderrufliche Abschaffung der Massenvernichtungswaffen Nordkoreas, hieß es weiter.