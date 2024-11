Chef der Regierungspartei fordert von Präsident Yoon Entschuldigung und Personalreform

Photo : YONHAP News

Der Vorsitzende der regierenden Partei Macht des Volks (PPP), Han Dong-hoon, hat Präsident Yoon Suk Yeol aufgefordert, sich bei der Öffentlichkeit zu entschuldigen und eine umfassende Personalreform im Präsidialamt durchzuführen.Hintergrund ist der Vorwurf der Einmischung des Präsidentenpaares in Kandidatennominierungen der Regierungspartei.Der Präsident müsse über Angelegenheiten, über die die Bürger Bedenken hätten, ehrlich und ausführlich sprechen, sagte Han bei einer Sitzung des Parteivorstandes am Montag.Er forderte zudem, dass First Lady Kim Keon-hee ihre Aktivitäten in der Öffentlichkeit sofort einstellen müsse. Es sei selbstverständlich, einen Sonderinspektor zu ernennen, um eine Wiederholung ähnlicher Fälle zu verhindern, betonte Han weiter.Hans Äußerungen erfolgten vier Tage nachdem die Demokratische Partei eine Audiodatei veröffentlicht hatte, in der ein Telefongespräch zwischen Yoon und Myung Tae-kyun, einem Machtmakler und Schlüsselfigur in dem Skandal, enthalten ist.Die Aufzeichnung deutet darauf hin, dass Yoon seinen Einfluss genutzt hatte, damit eine ehemalige Abgeordnete eine Nominierung der PPP für eine Nachwahl zur Parlamentswahl im Juni 2022 erhalten konnte.