UN-Chef tief besorgt über Nordkoreas Truppenentsendung nach Russland

Photo : YONHAP News

UN-Generalsekretär António Guterres ist sehr besorgt über die Entsendung nordkoreanischer Soldaten nach Russland.Das teilte UN-Sprecher Stéphane Dujarric in einer Erklärung am Sonntag (Ortszeit) mit, wie die Nachrichtenagentur AFP und die britische Zeitung „The Guardian“ meldeten.Guterres warnte, dass der mögliche Einsatz nordkoreanischer Soldaten eine sehr gefährliche Eskalation des Kriegs in der Ukraine darstellen könne.Er forderte erneut sinnvolle Bemühungen um die Beendigung des Kriegs. Es müsse alles getan werden, um eine Internationalisierung dieses Konflikts zu vermeiden, hieß es.Nach Angaben der US-Regierung Ende Oktober sind bereits 8.000 nordkoreanische Soldaten in der russischen Region Kursk stationiert. Sie würden voraussichtlich in den kommenden Tagen im Kampf eingesetzt.