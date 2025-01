CIO vollstreckt Haftbefehl gegen Präsident Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) hat die Vollstreckung eines Haftbefehls gegen Präsident Yoon Suk Yeol eingeleitet.Der Haftbefehl steht im Zusammenhang mit Vorwürfen des Machtmissbrauchs und der Anstiftung zu einem Aufstand durch die kurzzeitige Verhängung des Kriegsrechts.Die Beamten trafen gegen 7.30 Uhr vor der Residenz des Präsidenten in Seoul ein.Unterstützt werden sie von der nationalen Polizeibehörde, die Teil eines gemeinsamen Ermittlungsteams ist. Zur Unterstützung der Maßnahmen wurden rund 2.700 Bereitschaftspolizisten mobilisiert.Das Bezirksgericht Seoul West hatte am Dienstag dem Antrag auf einen Haftbefehl gegen Präsident Yoon Suk Yeol stattgegeben.Es ist das erste Mal in der Verfassungsgeschichte Südkoreas, dass ein Haftbefehl gegen einen amtierenden Präsidenten erlassen wurde.