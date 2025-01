US-Außenminister Blinken wird am Sonntag zu Abschiedsbesuch in Südkorea erwartet

Photo : YONHAP News

Der scheidende US-Außenminister Antony Blinken wird am Sonntag zum Abschiedsbesuch in Südkorea erwartet.Einer diplomatischen Quelle zufolge wird Blinken am Montag zu einem Gespräch mit Außenminister Cho Tae-yul zusammenkommen.Blinken wird dabei voraussichtlich das feste Bündnis zwischen Südkorea und den USA hervorheben. Er wird sich möglicherweise auch zur kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember und der Demokratie in Südkorea äußern.Cho hatte am 16. Dezember vor dem parlamentarischen Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten und Vereinigung gesagt, dass ein baldiger Besuch von US-Außenminister Blinken erwogen werde.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul hatte am 24. Dezember gesagt, dass über einen möglichen Termin beraten werde.