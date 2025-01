Suche nach Todesopfern des Jeju-Air-Unglücks abgeschlossen

Photo : YONHAP News

Die Suche nach den Überresten und persönlichen Gegenständen der Todesopfer des Jeju-Air-Unglücks ist abgeschlossen.Wie die Behörden am Sonntag mitteilten, beendeten Feuerwehr, Polizei und der Nationale Forensische Dienst am Freitagabend die dritte Suchphase im Bereich des hinteren Abschnitts des Flugzeugs.Insgesamt wurden die sterblichen Überreste aller 179 Todesopfer geborgen und persönliche Gegenstände den jeweiligen Familien übergeben.Am neunten Tag nach dem Unglück sind die meisten sterblichen Überreste den Familien übergeben worden.Mit den heutigen Übergaben wird die Rückführung aller sterblichen Überreste an die Angehörigen abgeschlossen.