Handelsminister Ahn reist vor Amtseinführung von Trump in die USA

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Handelsminister Ahn Duk-geun plant in dieser Woche einen Besuch in den Vereinigten Staaten im Vorfeld der Amtseinführung von Donald Trump für eine zweite Amtszeit.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Handel, Industrie und Energie dient die fünftägige Reise der Stärkung der bilateralen Zusammenarbeit.Darüber hinaus werde Ahn dem kürzlich verstorbenen, ehemaligen US-Präsidenten Jimmy Carter die letzte Ehre erweisen.Der Besuch beginnt im US-Bundesstaat Georgia mit Gesprächen zwischen Ahn und Gouverneur Brian Kemp, um die Unterstützung für südkoreanische Unternehmen in der Region zu sichern.Zu den weiteren Programmpunkten zählen der Besuch der Produktionsstätte von SK One, der Batteriesparte der SK Group, sowie ein Treffen mit südkoreanischen Unternehmen im Rahmen einer Konferenz.Von Mittwoch bis Freitag wird Ahn Washington, D.C. besuchen, um sich mit US-Abgeordneten zu treffen, deren Wahlkreise mit Investitionen südkoreanischer Unternehmen verbunden sind.