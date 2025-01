CIO überträgt Polizei Vollstreckung von Haftbefehl gegen Yoon

Photo : YONHAP News

Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) hat der Polizei die Vollstreckung des Haftbefehls gegen Präsident Yoon Suk Yeol übertragen.Wie ein Vertreter der nationalen Polizeibehörde am Montag mitteilte, habe das CIO den Antrag in einem offiziellen Schreiben eingereicht. Derzeit werde die Anfrage einer rechtlichen Prüfung unterzogen.Die Anfrage erfolgte angesichts des bevorstehenden Ablaufs des Haftbefehls um Mitternacht.Das CIO wird voraussichtlich am Montag eine Verlängerung des Haftbefehls gegen Präsident Yoon beim Gericht beantragen.Ein gemeinsames Ermittlungsteam aus Beamten der CIO und der Polizei hatte am Freitag versucht, den Haftbefehl zu vollstrecken, scheiterte jedoch am starken Widerstand des Sicherheitsteams von Präsident Yoon.