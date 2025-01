Hyundai und Kia erneuern zweites Jahr in Folge Absatzrekorde in USA

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor Co. und sein Schwesterunternehmen Kia Corp. haben letztes Jahr das zweite Jahr in Folge ihre Absatzrekorde in den USA erneuert.Hyundai Motor America gab am Freitag (Ortszeit) bekannt, dass es 2024 insgesamt 836.802 Einheiten verkauft habe. Dies seien verglichen mit dem Vorjahr vier Prozent mehr.Damit sei der bisher höchste Jahresabsatz in den USA erzielt worden, so die Firma.Hyundai Motor America hatte zuvor 2023 seinen Jahresabsatz gegenüber dem Vorjahr um elf Prozent auf einen neuen Rekordstand gesteigert.Kia America teilte mit, dass es letztes Jahr 796.488 Einheiten verkauft habe, damit zwei Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Das Unternehmen konnte ebenfalls das zweite Jahr in Folge seinen Absatzrekord erneuern.