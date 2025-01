Bericht: UN-Sanktionsausschuss verweigerte letztes Jahr Nordkorea Teilnahme an internationaler Konferenz

Photo : KBS News

Der Sanktionsausschuss des UN-Sicherheitsrats zu Nordkorea hat laut einem Bericht letztes Jahr die Teilnahme nordkoreanischer Staatsangehöriger an einer internationalen Konferenz im Bereich Wissenschaft und Technologie nicht genehmigt.Das berichtete der US-Auslandssender Voice of America am Sonntag.Die Schweiz, die letztes Jahr den Vorsitz des Sanktionsausschusses innehatte, habe am Freitag einen jährlichen Tätigkeitsbericht veröffentlicht. Darin stehe, dass der Ausschuss ein Gesuch um Anleitung betreffend die Teilnahme nordkoreanischer Staatsangehörige an einer von einer internationalen Organisation durchgeführten Sitzung in Bezug auf Absatz 11 der Resolution 2321 geprüft habe.Nach reiflichen Überlegungen habe der Ausschuss der ersuchenden Organisation mitgeteilt, dass er auf der Grundlage der vorgelegten Informationen keine Einigung über das Ersuchen habe erreichen können, hieß es.Es wird davon ausgegangen, dass Nordkorea beim Sanktionsausschuss vergebens eine vorherige Genehmigung für die Teilnahme an der internationalen Konferenz beantragt hatte.Die Einzelheiten des Treffens wurden zwar nicht bekannt gemacht. Es ging jedoch wahrscheinlich um Wissenschaft oder Technologie, da Absatz 11 der Resolution 2321 erwähnt wurde.Absatz 11 der 2016 angenommenen Resolution des UN-Sicherheitsrats sieht ein grundsätzliches Verbot der wissenschaftlichen und technologischen Zusammenarbeit mit Nordkorea vor. Grund ist die Befürchtung, dass dies zum Erwerb von Technologie für Massenvernichtungswaffen durch Nordkorea beitragen kann.