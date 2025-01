Selenskyi: Russland verlor in 2 Tagen Bataillon nordkoreanischer Soldaten in Kursk

Photo : YONHAP News

Russland hat dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zufolge innerhalb von zwei Tagen ein Bataillon nordkoreanischer Soldaten in der Region Kursk verloren.Die Äußerung machte Selenskyi am Samstag (Ortszeit), wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete.Bei Kämpfen am Freitag und Samstag allein in der Nähe der Ortschaft Machnowka im Gebiet Kursk habe die russische Armee bis zu einem Bataillon nordkoreanischer Infanteristen und russischer Fallschirmjäger verloren. Dies sei bedeutend, sagte er.Laut Reuters besteht ein Bataillon im Allgemeinen aus mehreren Hundert Soldaten.Nordkorea hatte schätzungsweise etwa 11.000 Soldaten in die russische Region Kursk entsandt. Nordkoreanische Truppen haben jedoch laut Berichten schwere Verluste erlitten.Selenskyj berichtete, dass die nordkoreanischen Truppen mit Stand 23. Dezember bereits über 3.000 Tote und Verwundete zu beklagen hätten.