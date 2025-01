Nordkorea feuert ballistische Rakete ab

Photo : KBS News

Nordkorea hat am Montag eine ballistische Mittelstreckenrakete abgefeuert.Laut dem Vereinigten Generalstab Südkoreas entdeckte das Militär gegen Mittag einen Flugkörper, der vom Gebiet Pjöngjang in Richtung Ostmeer abgefeuert wurde. Es handele sich vermutlich um eine ballistische Mittelstreckenrakete (IRBM).Das Militär habe die Überwachung und Wachsamkeit in Vorbereitung auf weitere Starts verstärkt. Das Militär bleibe in voller Einsatzbereitschaft, indem es mit den USA und Japan Informationen über die nordkoreanische Rakete austausche, so der Generalstab.Japan teilte seinerseits mit, dass Nordkorea ein Objekt abgefeuert habe, das eine ballistische Rakete sein könnte. Das Projektil scheine bereits gelandet zu sein.Das südkoreanische Militär analysiert nun die Flugrichtung und -weite der Rakete.Dies markiert den ersten Start einer ballistischen Rakete durch Nordkorea im neuen Jahr. Zuletzt hatte das Land am 5. November letzten Jahres eine ballistische Kurzstreckenrakete (SRBM) gestartet.