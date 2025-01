Yoons Lager erstattet wegen Verhaftungsversuch Anzeige gegen elf Beamte

Photo : YONHAP News

Das Verteidigerteam von Präsident Yoon Suk Yeol hat bei der Staatsanwaltschaft Anzeige gegen Beamte des Büros für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) und der Polizei erstattet.Grund ist, dass das CIO versuchte, Yoon wegen der Vorwürfe im Zusammenhang mit der Ausrufung des Kriegsrechts im vergangenen Dezember zu verhaften.Rechtsanwalt Song Jin-ho erstattete am Montag bei der Bezirksstaatsanwaltschaft Seoul Zentral Anzeige gegen den CIO-Leiter Oh Dong-woon und zehn weitere Beamte.Yoons Rechtsverteidiger werfen dem CIO vor, am Freitag die Vollstreckung der gesetzwidrigen Haft- und Durchsuchungsbefehle gegen Yoon versucht zu haben, obwohl die Behörde nicht befugt sei, polizeiliche Ermittlungen zu leiten.Das Team zeigte zuerst elf identifizierte Beamte an. Man wolle alle etwa 150 Personen, die an der Vollstreckung der Befehle beteiligt gewesen seien, identifizieren und weitere Anzeigen erstatten, hieß es.