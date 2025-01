Seventeen gewinnen Preis für Album des Jahres bei Golden Disc Awards

Photo : YONHAP News

Seventeen haben bei den 39. Golden Disc Awards die Auszeichnung für das Album des Jahres erhalten.Bei der Preisverleihung, die am Samstag und Sonntag im japanischen Fukuoka stattfand, wurde „Spill the Feels“ der Boygroup als bestes Album des Jahres ausgezeichnet. Damit wurde die 13-köpfige Gruppe das zweite Jahr in Folge bei dem prestigeträchtigen Musikpreis Südkoreas Gewinner in der Kategorie „Album des Jahres“.Der Preis für den Song des Jahres ging an die Girlgroup aespa.Als Neulinge des Jahres wurden die Girlgroup Babymonster und die Boygroup NCT Wish ausgezeichnet.Han Sung-soo von Pledis Entertainment wurde als bester Produzent ausgezeichnet. Bei dem Unterhaltungsunternehmen stehen unter anderem Seventeen unter Vertrag.