Erstes Außenministertreffen Südkoreas und der USA seit Kriegsrechts-Chaos

Photo : YONHAP News

Seoul und Washington haben erstmals seit der kurzzeitigen Verhängung des Kriegsrechts in Südkorea am 3. Dezember ein Außenministertreffen abgehalten.Außenminister Cho Tae-yul und sein US-Amtskollege Antony Blinken berieten am Montag in Seoul über verschiedene Angelegenheiten, darunter die bilaterale Allianz, die trilaterale Zusammenarbeit mit Japan und Nordkorea-Fragen.Blinken sagte, Südkorea spiele eine wichtige Rolle bei der Bereitstellung humanitärer Hilfen für die Ukraine. Die Bemühungen Südkoreas, Japans, Australiens und Neuseelands um eine Ausweitung der Kooperation mit der NATO seien für die Problemlösung von Bedeutung.Cho erklärte, dass beide Seiten den heutigen Raketenstart Nordkoreas verurteilt hätten. Sie hätten vereinbart, durch eine lückenlose gemeinsame Verteidigungsbereitschaft und die erweiterte Abschreckung entschlossen gegen jede Provokationsmöglichkeit vorzugehen.Nordkorea feuerte eine ballistische Rakete in Richtung Ostmeer ab, während das Außenministertreffen in Seoul stattfand.Cho und Blinken hatten nach der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts in Südkorea zweimal Telefongespräche geführt.Vor dem Gespräch mit Cho stattete Blinken dem kommissarischen Präsidenten Choi Sang-mok einen Höflichkeitsbesuch ab.