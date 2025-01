Blinken: Russland will fortschrittliche Satellitentechnologie mit Nordkorea teilen

Photo : YONHAP News

US-Außenminister Antony Blinken erklärte, dass Russland fortschrittliche Satellitentechnologie mit Nordkorea teilen wolle. Dabei berief er sich auf eine zuverlässige Quelle.Bei einer Pressekonferenz am Montag nach einem Treffen mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Cho Tae-yul in Seoul sagte Blinken, dass Nordkorea bereits militärische Ausrüstung und Training aus Russland erhalte.Er fügte hinzu, dass der russische Präsident Wladimir Putin möglicherweise bereit sei, Nordkoreas Atomwaffenprogramm zu tolerieren. Dies würde einen Bruch mit Russlands jahrzehntelanger Politik bedeuten.Blinken sagte außerdem, dass Ende letzten Monats über tausend nordkoreanische Soldaten in der russischen Region Kursk im Kampf gegen ukrainische Truppen gestorben seien.