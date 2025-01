CIO beantragt erneut Haftbefehl gegen Yoon

Photo : YONHAP News

Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) hat erneut einen Haftbefehl gegen Präsident Yoon Suk Yeol beantragt.Das CIO teilte am Montag mit, dass der Antrag auf einen neuen Haftbefehl beim Bezirksgericht Seoul West eingereicht wurde, um die Frist zu verlängern.Der aktuelle Haftbefehl wurde vergangenen Dienstag ausgestellt und lief am Montag um Mitternacht ab.Ein gemeinsames Ermittlungsteam aus Beamten der CIO und der Polizei hatte am Freitag versucht, den Haftbefehl zu vollstrecken, scheiterte jedoch am starken Widerstand des Sicherheitsteams von Präsident Yoon.Sollte das Gericht einen neuen Haftbefehl ausstellen, wird das CIO voraussichtlich einen erneuten Versuch unternehmen, Yoon festzunehmen.