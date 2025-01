Sieben koreanische Wörter ins Oxford English Dictionary aufgenommen

Photo : YONHAP News

Sieben koreanische Wörter sind in das Oxford English Dictionary (OED) aufgenommen worden.Laut der Website des Wörterbuchs am Dienstag wurden „dalgona“, „hyung“, „noraebang“, „maknae“, „jjigae“, „tteokbokki“ und „pansori“ bei der Aktualisierung im Dezember neu aufgenommen.Zuletzt waren im September 2021 26 Wörter koreanischen Ursprungs in das von Oxford University Press herausgegebene Wörterbuch aufgenommen worden, darunter „K-drama“, „hallyu“ und „mukbang“.Die meisten der diesmal hinzugefügten Wörter stehen im Zusammenhang mit der K-Culture, koreanische Kultur, die sich großer Beliebtheit in englischsprachigen Ländern erfreut.Die Aufnahme lässt erkennen, inwieweit sich die koreanische Kultur in der Welt tatsächlich ausgebreitet hat. Denn in das Oxford English Dictionary werden nur Wörter aufgenommen, die Englischsprachige häufig verwenden.