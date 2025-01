Südkorea beteiligt sich als assoziierter Staat an Horizont Europa

Photo : YONHAP News

Südkorea beteiligt sich ab diesem Jahr als assoziierter Staat an „Horizont Europa“.Das gab das Ministerium für Wissenschaft und IKT am Montag bekannt.Horizont Europa (Horizon Europe) ist das Rahmenprogramm für Forschung und Innovation der Europäischen Union. Mit einem Volumen von 95,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2021 bis 2027 gilt es als das weltweit größte multilaterale Forschungs- und Innovationsprogramm.Südkorea wurde als drittes nicht-europäisches Land nach Neuseeland und Kanada und als Erster in der asiatischen Region ein assoziiertes Mitglied des Programms.Unter den drei Programmsäulen beteiligt sich Südkorea an der zweiten Säule. In deren Rahmen werden gemeinsame Forschungen zur Bewältigung globaler Herausforderungen und zur Verbesserung der industriellen Wettbewerbsfähigkeit durchgeführt.