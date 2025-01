Bericht: Nordkorea schafft Grundlage für Bevorratung von Nuklearmaterialien

Photo : YONHAP News

Nordkorea arbeitet laut einem Bericht mit der Renovierung des Nuklearkomplexes Yongbyon daran, die Grundlage für die Bevorratung von Materialien für Atombomben zu schaffen.Die auf Nordkorea spezialisierte US-Website 38 North berichtete am Montag (Ortszeit) anhand von kommerziellen Satellitenbildern des Kernforschungszentrums Yongbyon über mehrere Veränderungen, die dort beobachtet wurden.Die Analyse von Satellitenaufnahmen habe ergeben, dass der Reaktor mit einer Leistung von fünf Megawatt wieder in Betrieb sei, hieß es.Der Fünf-Megawatt-Reaktor ist eine wichtige Anlage für die Produktion von waffenfähigem Plutonium in Nordkorea.Diese Aktivitäten schienen im Einklang mit dem Befehl von Machthaber Kim Jong-un zu stehen, das Atomwaffenarsenal des Landes zu erweitern, schrieb 38 North weiter.Der Nuklearkomplex Yongbyon ist das Zentrum des nordkoreanischen Atomwaffenprogramms. Daher steht die Anlage im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit internationaler Organisationen und Sicherheitsexperten, die sich um die Verbreitung von Massenvernichtungswaffen sorgen.