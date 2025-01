Kommissarischer Präsident sichert entschlossenes Vorgehen gegen Nordkoreas Provokationen zu

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat zugesichert, dass Südkorea auf der Grundlage der soliden Allianz mit den USA entschlossen auf Nordkoreas Provokationen reagieren wird.Entsprechendes äußerte er am Dienstag während der ersten Kabinettssitzung im neuen Jahr.Choi verurteilte den gestrigen Raketentest Nordkoreas als klaren Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des UN-Sicherheitsrats. Der Raketenstart stelle zudem eine ernsthafte Bedrohung für die Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in der Welt dar.Er wies das Verteidigungsministerium an, gemeinsam mit dem Militär die organisatorische Atmosphäre zu erneuern und eine gründliche Sicherheitsbereitschaft in Vorbereitung auf weitere mögliche Provokationen Nordkoreas aufzubauen.Er betonte die Notwendigkeit der diplomatischen Fähigkeit des Landes angesichts des anstehenden Amtsantritts der neuen US-Regierung und des Wandels der Weltordnung. Er forderte das Außenministerium und weitere Ministerien auf, sich um die Behebung der internationalen Bedenken über die politische Unsicherheit in dem Land zu bemühen.Hinsichtlich der Wirtschaftslage bat er alle Ministerien um eine unverzügliche Budgetumsetzung für die Projekte, die für die Erholung der mit dem Leben der Bürger zusammenhängenden Wirtschaft erforderlich sind. Es sei an der Zeit, alle verfügbaren Ressourcen der Regierung zu mobilisieren und alle Kräfte für die Wirtschaftserholung aufzubieten.