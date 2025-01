Ausländische Direktinvestitionen in Südkorea 2024 auf Rekordhoch gestiegen

Photo : YONHAP News

Das Volumen der ausländischen Direktinvestitionen in Südkorea hat im vergangenen Jahr einen neuen Rekordstand erreicht.Nach Angaben des Ministeriums für Handel, Industrie und Energie am Dienstag wurden letztes Jahr ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 34,57 Milliarden Dollar gemeldet. Mit einem Anstieg von 5,7 Prozent im Vorjahresvergleich sei der bisher höchste Stand erreicht worden.Im verarbeitenden Gewerbe stiegen die Investitionen gegenüber dem Vorjahr um 21,6 Prozent auf 14,49 Milliarden Dollar. Im Dienstleistungssektor wurde ein Zuwachs von 0,3 Prozent auf 17,83 Milliarden Dollar verzeichnet.Insbesondere in High-Tech-Industrien legten die Investitionen kräftig zu. Bei Halbleitern wurde ein Zuwachs von 46,5 Prozent verbucht, bei der Biotechnologie ein Wachstum von 254,2 Prozent.Bei Stoffen, Teilen und Ausrüstung wurden Rekordinvestitionen von 11,13 Milliarden Dollar gemeldet.Unter ausländischen Direktinvestitionen ist im Allgemeinen zu verstehen, dass ein ausländischer Staatsbürger mit dem Einsatz von mindestens 100 Millionen Won (rund 69.000 Dollar) zehn Prozent oder mehr Anteile an einem inländischen Unternehmen erwirbt. Oder dass ein Unternehmen, in das Ausländer investierten, Geld von dessen Muttergesellschaft im Ausland für einen längeren Zeitraum von mindestens fünf Jahren leiht.