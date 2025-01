Regierung überprüft Vorbereitung der Austragung von APEC-Gipfel

Photo : KBS News

Die Regierung nimmt den Stand der Vorbereitungen für die Austragung des Gipfels der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (APEC) im November in Gyeongju unter die Lupe.Wie das Ministerium für Kultur, Sport und Tourismus mitteilte, werden am heutigen Dienstag der Veranstaltungsort des APEC-Gipfels 2025 und die Vorbereitungen für Begleitveranstaltungen überprüft.Das Ressort will anlässlich des APEC-Gipfels K-Contents und vielfältige kulturelle Veranstaltungen anbieten, die die kulturelle und historische Bedeutung der Stadt Gyeongju zur Schau stellen können.Am Rande des Gipfeltreffens wird das Kulturministerium erstmals einen hochrangigen Kulturdialog der APEC veranstalten. Daran werden die Kulturminister der Mitgliedsländer teilnehmen.Bei dem Dialog würden Kooperationsmöglichkeiten zwischen den Mitgliedstaaten in der Kultur- und Kreativwirtschaft erörtert werden, erklärte das Ministerium.