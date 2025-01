Alte britische Landkarte mit Kennzeichnung von Ostmeer als „Golf von Korea“ wird ausgestellt

Photo : YONHAP News

Eine alte britische Landkarte, auf der das Ostmeer Koreas als Golf von Korea gekennzeichnet ist, ist präsentiert worden.Die Stiftung für die Geschichte Nordasiens teilte am Dienstag mit, dass die im Jahr 1817 vom britischen Landkartenhersteller John Thompson Jr. & Co erstellte Landkarte „Hydrographical Chart of the World“ bis zum 28. Februar im Dokdo-Museum Seoul ausgestellt werde.Die Landkarte wurde im von der Firma herausgegebenen „A New general atlas” veröffentlicht. Darauf ist das damalige Joseon als „Corea“ gekennzeichnet. Das Ostmeer wird als „Gulf of Corea“ bezeichnet, die Koreastraße als „Str. of Corea“.Darauf verläuft eine Linie durch das Ostmeer, die den Verlauf der Seefahrt des französischen Expeditionsleiters Jean-François de La Pérouse im 18. Jahrhundert zeigt.Die Markierung sei ein Beweis dafür, dass das Ostmeer als das Meer Koreas erkannt worden sei, erklärte die Stiftung.