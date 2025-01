Gericht erlässt weiteren Haftbefehl gegen Präsident Yoon Suk Yeol

Photo : YONHAP News

Das Bezirksgericht Seoul West hat einem weiteren Antrag auf einen Haftbefehl gegen den suspendierten Präsidenten Yoon Suk Yeol stattgegeben.Das Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) gab diese Bewilligung am Dienstag bekannt. Der erste Haftbefehl war am Vortag abgelaufen.Ein gemeinsames Ermittlungsteam aus Beamten des CIO und der Polizei hatte am Freitag versucht, diesen Haftbefehl zu vollstrecken, scheiterte jedoch am Widerstand des Sicherheitsteams von Präsident Yoon.Yoon steht im Zusammenhang mit der Verhängung des Kriegsrechts am 3. Dezember im Verdacht des Hochverrats und des Machtmissbrauchs.