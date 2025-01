Nvidia-CEO sieht Erfolgschancen für Samsung bei HBM-Chips für KI

Photo : YONHAP News

Der CEO von Nvidia, Jensen Huang, sieht großes Potenzial für den Erfolg von Samsung Electronics mit Speicherchips mit hoher Bandbreite (HBM) für Künstliche Intelligenz.Huang sagte dies am Dienstag während einer internationalen Pressekonferenz am Rande der CES 2025 in Las Vegas. Er sei überzeugt, dass Samsung mit HBM erfolgreich sein wird.Dabei hob er hervor, dass Samsung Electronics das erste Unternehmen gewesen sei, dass einen HBM-Chip entwickelte. Die ersten von Nvidia verwendeten HBM-Chips seien ebenfalls ein Produkt von Samsung gewesen.Der Nvidia-CEO sagte, dass Samsung ein führendes Unternehmen für Speicherchips sei und die Tests für die Lieferung erfolgreich bestehen werde.Während SK Hynix bereits seit vergangenem Jahr Nvidia mit seinen HBM3E-Chips beliefert, arbeitet Samsung Electronics weiterhin daran, die hohen Standards von Nvidia zu erfüllen.