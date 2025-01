UN-Sicherheitsrat berät am Mittwoch über Nordkoreas Raketenstart

Photo : YONHAP News

Der UN-Sicherheitsrat wird zusammentreten, um über den jüngsten Start einer ballistischen Mittelstreckenrakete durch Nordkorea zu sprechen.Wie das UN-Hauptquartier mitteilte, werde der Sicherheitsrat am Mittwochnachmittag (Ortszeit) eine Besprechung zum Thema Nichtverbreitung von Atomwaffen durch Nordkorea abhalten, um sich mit dem Raketenstart zu befassen.Sechs Ratsmitglieder, darunter Südkorea, die USA und Großbritannien, hatten das Treffen verlangt.UN-Generalsekretär António Guterres hat in der Vergangenheit kontinuierlich die Position unterstrichen, dass Nordkoreas fortgesetzte Raketenstarts mit Hilfe von Technologie für ballistische Raketen einen klaren Verstoß gegen einschlägige Resolutionen des Sicherheitsrats darstellen.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs Südkoreas feuerte Nordkorea am Dienstag vom Gebiet Pjöngjang aus eine IRBM, eine Mittelstreckenrakete größerer Reichweite, in Richtung Ostmeer ab.Nordkorea behauptete daraufhin, eine neue ballistische Hyperschall-Mittelstreckenrakete erfolgreich getestet zu haben. Der südkoreanische Generalstab erklärte jedoch, dass die Behauptung sehr wahrscheinlich eine Täuschung sei.