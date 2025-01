Kubanischer Botschafter in Südkorea nimmt Arbeit auf

Photo : YONHAP News

Der kubanische Botschafter in Südkorea, Claudio Monzon Baeza, hat offiziell sein Amt in Seoul angetreten.Dies erfolgte elf Monate nach Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Südkorea und Kuba.Das kubanische Außenministerium teilte mit, dass Monzon am Montag Kim Tae-jin, dem stellvertretenden Minister für protokollarische Angelegenheiten im südkoreanischen Außenministerium, eine Kopie seines Beglaubigungsschreibens überreicht habe.Der Diplomat war am Sonntag in Südkorea eingetroffen. Wie verlautete, werde er sich auf die Eröffnung der Botschaft konzentrieren.Südkorea und Kuba hatten im Februar letzten Jahres in New York mit dem Austausch diplomatischer Noten ihre diplomatischen Beziehungen aufgenommen.Südkorea plant laut Informationen, Anfang dieses Jahres seine Botschaft in Kuba zu eröffnen.