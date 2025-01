Rosé wird mit „APT.“ erfolgreichste K-Pop-Künstlerin in Billboard Hot 100

Photo : YONHAP News

Das Lied „APT.“ von Rosé und Bruno Mars ist auf Platz fünf der wichtigsten US-Single-Charts „Billboard Hot 100“ vorgerückt.Nach Angaben von Billboard am Montag (Ortszeit) verbesserte sich das Lied gegenüber der Vorwoche um 29 Ränge auf den fünften Platz.Laut der Agentur von Rosé, einem Mitglied der K-Pop-Band Blackpink, ist dies die bisher von einer K-Pop-Künstlerin erreichte höchste Platzierung in den Hot 100. Rosé habe als erste K-Pop-Künstlerin den Einzug in die Top 5 geschafft.„APT.“ hatte unmittelbar nach der Veröffentlichung im vergangenen Oktober auf Platz acht in den Hot 100 debütiert. Damit war Rosé als erster K-Pop-Interpretin der Sprung in die Top Ten dieser Hitparade gelungen.In der britischen Hitparade "Official Singles Chart Top 100" vom 3. Januar schaffte der Song einen Sprung auf Platz zwei, 26 Ränge höher als in der Vorwoche.