Regierung und Regierungspartei wollen 27. Januar als einmaligen Feiertag ausrufen

Photo : YONHAP News

Regierung und Regierungspartei haben vereinbart, den Tag vor den Feiertagen zum Mondneujahr, den 27. Januar, als einmaligen Feiertag auszurufen.Die Entscheidung gaben die Partei Macht des Volks (PPP) und die Regierung bei einer hochrangigen Beratung zur Wirtschaftsstabilisierung am Mittwoch bekannt.PPP-Politikchef Kim Sang-hoon äußerte die Erwartung, dass die Maßnahme zur Belebung des Tourismus, der Steigerung der Binnennachfrage sowie der Verbesserung der Lebensqualität der Bevölkerung beitragen könnte.Das Neujahrsfest nach dem Mondkalender fällt auf den 28. bis 30. Januar. Sollte der 27. Januar, ein Montag, dieses Jahr ein Feiertag sein, hätten die Menschen in Südkorea vom 25. bis 30. Januar sechs Tage lang frei.Falls man am 31. Januar Urlaub nimmt, könnte man sich sogar neun Tage lang ausruhen. Dies würde zu mehr Inlandsreisen und Einkäufen führen, was die Konsumstimmung anregen könnte, so die Erwartung.