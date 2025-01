Südkorea und USA unterzeichnen MOU zu nuklearer Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA haben eine Absichtserklärung über Prinzipien der nuklearen Exporte und Zusammenarbeit offiziell unterzeichnet.Laut dem südkoreanischen Ministerium für Industrie, Handel und Energie wurde das Memorandum of Understanding (MOU) am Mittwoch in Washington, D.C. unterzeichnet.An der Zeremonie nahmen der südkoreanische Industrieminister Ahn Duk-geun und die US-Energieministerin Jennifer Granholm teil.In einer gemeinsamen Erklärung nach der Unterzeichnung betonten beide Länder ihre über 70-jährige Zusammenarbeit im Bereich der zivilen Kernenergie.Die Grundlage dieser Kooperation sei das gemeinsame Engagement, um die friedliche Nutzung von Kernenergie unter internationalen Standards für Sicherheit, Sicherung, Kontrollmaßnahmen und Nichtverbreitung zu maximieren.