Kältewelle erfasst Südkorea

Photo : YONHAP News

Eine Kältewelle hat Südkorea erfasst. Für die zentrale Region wurden Kältewarnungen ausgegeben.In Cheorwon in der Provinz Gangwon sanken die Temperaturen am Morgen auf unter minus 20 Grad Celsius, in Paju in der Provinz Gyeonggi auf minus 12,2 Grad.Seoul verzeichnete den bisher kältesten Tag der Saison. Die morgendliche Tiefsttemperatur lag bei minus 9,5 Grad, durch den Windchill-Effekt fühlte es sich jedoch wie unter minus 15 Grad an.Schneewarnungen gelten für die westlichen Küstengebiete der Provinz Süd-Chungcheong, Teile der Provinz Jeolla und die Bergregionen der Insel Jeju.In den westlichen Küstenregionen von Nord-Jeolla und im Landesinneren der Provinz werden mehr als 20 Zentimeter Schnee erwartet. Die westlichen Küstengebiete von Süd-Chungcheong, Gwangju und die nördlichen Teile von Süd-Jeolla müssen mit über 15 Zentimetern Schnee rechnen.