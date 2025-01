Südkorea nimmt zweites Jahr in Folge an NATO-Treffen von Militärchefs teil

Photo : YONHAP News

Südkorea nimmt das zweite Jahr in Folge an einem Treffen der Militärchefs der Organisation des Nordatlantikpakts (NATO) teil.Laut einem Militärvertreter am Donnerstag wird Son Jeong-hwan, Chef der Abteilung für Strategische Planung des Vereinigten Generalstabs (JCS), nach Brüssel reisen. Er werde in Vertretung des JCS-Vorsitzenden Kim Myung-soo an dem NATO-Treffen der Verteidigungschefs am 15. und 16. Januar am NATO-Hauptquartier teilnehmen.Ein NATO-Vertreter bestätigte seinerseits die Teilnahme Südkoreas an der Sitzung.An dem Treffen im Januar letzten Jahres hatte der damalige JCS-Vizevorsitzende Hwang You-sung teilgenommen, damit sich Südkorea auf mögliche Provokationen Nordkoreas zu Jahresanfang einstellte.Zur Teilnahme Südkoreas an dem diesjährigen Treffen führte offenbar die Notwendigkeit, die Militärdiplomatie auf hochrangiger Ebene fortzusetzen. Denn Nordkorea feuerte zu Beginn des Jahres eine vermeintlich neuartige ballistische Mittelstreckenrakete (IRMB) ab. Zudem werden die militärischen Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland immer enger.