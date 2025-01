Hyundai Motor Group plant 2025 Rekordinvestitionen in Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Hyundai Motor Group will dieses Jahr so viel Geld wie nie zuvor in Südkorea investieren.Der koreanische Mischkonzern kündigte am Donnerstag an, 24,3 Billionen Won (16,6 Milliarden Dollar) im Inland zu investieren.Dies sind 19 Prozent mehr verglichen mit dem Volumen der letztes Jahr getätigten Investitionen von 20,4 Billionen Won (knapp 14 Milliarden Dollar).Als Hintergrund nannte die Gruppe, dass es dieses Jahr mehr unerwartete Faktoren für das Geschäft denn je gebe. Um diese zu überwinden, habe sie sich für umfangreiche Investitionen im Inland entschieden.In die Forschung und Entwicklung sollen 11,5 Billionen Won fließen. Für stetige Investitionen wie den Ausbau von Produktionsanlagen sind zwölf Billionen Won vorgesehen, für strategische Investitionen 800 Milliarden Won.