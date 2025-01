Südkoreanischer Reisepass ist der drittmächtigste der Welt

Photo : YONHAP News

Inhaber des südkoreanischen Reisepasses können laut einer Erhebung in 192 Länder und Gebiete ohne Visum einreisen.Damit landete der südkoreanische Reisepass im Henley Passport Index 2025 auf Platz drei. Die Rangliste der Reisepässe veröffentlichte die britische Beratungsfirma Henley & Partners am Donnerstag (Ortszeit).Südkorea liegt gemeinsam mit Deutschland, Finnland, Frankreich, Italien und Spanien an dritter Stelle.Südkorea hatte im Januar 2020 den dritten Platz belegt, bevor es im darauffolgenden Jahr auf Platz zwei vorrückte. Seitdem hat das Land weiterhin einen ähnlichen Rang beibehalten und am oberen Ende der Liste gestanden.Der Henley Passport Index wird anhand von Daten des Internationalen Luftverkehrsverbandes IATA ermittelt. Der Index zeigt, in wie viele Länder und Territorien Inhaber der jeweiligen Reisepässe visumfrei einreisen können.