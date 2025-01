Außenminister Südkoreas und Japans treffen nächsten Montag in Seoul zusammen

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Japans werden nächste Woche in Seoul zu einem Treffen zusammenkommen.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums wird dessen Amtschef Cho Tae-yul am Montagnachmittag mit seinem japanischen Amtskollegen Takeshi Iwaya ein Gespräch führen.Es wird erwartet, dass beide Minister darin übereinkommen werden, eine stabile Beziehung im laufenden Jahr fortzuführen. Dieses Jahr feiern Südkorea und Japan den 60. Jahrestag der Normalisierung ihrer Beziehungen.Iwaya wird der zweite hochrangige Gast aus einem wichtigen Land seit der Einführung des Amtsenthebungsverfahrens gegen Präsident Yoon Suk Yeol sein.Zuvor hatte US-Außenminister Antony Blinken am Montag Südkorea besucht und mit seinem Amtskollegen Cho Tae-yul Gespräche geführt. Blinken hatte sich auch mit dem kommissarischen Präsidenten Choi Sang-mok getroffen.Der japanische Außenminister sagte am Dienstag in Bezug auf die Situation in Südkorea seit dem Kriegsrechts-Chaos, dass er der Stärke der koreanischen Demokratie vertraue.