UN-Chef drückt Vertrauen in demokratische Resilienz Südkoreas aus

UN-Generalsekretär António Guterres hat volles Vertrauen in die Robustheit und Widerstandsfähigkeit des demokratischen Systems Südkoreas.Das sagte Guterres am Freitag in einem Telefongespräch mit dem kommissarischen Präsidenten Choi Sang-mok, wie die südkoreanische Regierung mitteilte.Choi habe seine Entschlossenheit zum Ausdruck gebracht, die Staatsgeschäfte stabil zu führen und die Außenbeziehungen des Landes zu pflegen, hieß es.Er fuhr fort, dass Südkorea anlässlich des 80. Jahrestags der Gründung der Vereinten Nationen im laufenden Jahr als Mitglied des UN-Sicherheitsrats, des Wirtschafts- und Sozialrats sowie des Menschenrechtsrats aktiv agieren und zu Frieden und Wohlstand der internationalen Gemeinschaft beitragen wird.Beide Seiten vereinbarten, weiterhin durch enge Kommunikation und Zusammenarbeit globale Herausforderungen gemeinsam anzugehen.Guterres sprach außerdem den Opfern des jüngsten Flugzeugunglücks von Jeju Air und deren Hinterbliebenen sein Beileid aus. Choi bedankte sich dafür.