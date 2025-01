Yoons Verteidiger kritisiert Verhaftungsversuch als Rebellion

Photo : YONHAP News

Das Lager von Präsident Yoon Suk Yeol hat den Versuch von Ermittlern, Yoon zu verhaften, kritisiert.Der Versuch, den Präsidenten, das oberste Verfassungsorgan, illegal zu verhaften, stelle eine Rebellion dar, behauptete Yoons Rechtsverteidiger Yun Gap-geun in einer Stellungnahme am Freitag.Er warf der Demokratischen Partei, dem Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) und der Polizei vor, einen gefälschten Rebellionsvorwurf zu inszenieren.Der Rechtsanwalt argumentierte, dass der Haftbefehl gegen Yoon ein unrechtmäßiger Befehl sei, weil dieser vom CIO beantragt worden sei, der keine Ermittlungsbefugnis in Bezug auf den Hochverrat habe. Das Gericht habe durch den Befehl einen gesetzgebenden Akt durchgeführt und einen verfassungswidrigen Befehl entlassen, indem es gegen die Verfassung verstoßen habe.Yoons Verteidigerteam hatte zuvor am Donnerstag vor der Auslandspresse behauptet, wenn das aktuelle Chaos überwunden sei, werde das Kriegsrecht des Präsidenten als erfolgreich angesehen werden.Das Team hatte auch mitgeteilt, dass es auch gegen den zweiten Haftbefehl gegen Yoon beim Verfassungsgericht eine Beurteilung über den Zuständigkeitsstreit eingereicht und eine einstweilige Verfügung zur Aussetzung von dessen Gültigkeit beantragt habe, wie es dies bereits gegen den ersten Haftbefehl getan hatte.