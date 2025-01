Polizei lässt vor neuem Verhaftungsversuch gegen Yoon Kommandeure antreten

Photo : YONHAP News

Im Vorfeld der Vollstreckung eines zweiten Haftbefehls gegen Präsident Yoon Suk Yeol hat die Polizei Kommandeure zusammenkommen lassen.Das Nationale Ermittlungsbüro der Nationalen Polizeibehörde wies die Leiter der für größere Verbrechen zuständigen Ermittlungsabteilungen von Seoul, Incheon und der Provinz Gyeonggi an, sich am heutigen Freitag um 14 Uhr zu versammeln.Das Treffen soll offenbar dazu dienen, über den Plan zur Vollstreckung des Haftbefehls zu informieren und konkrete Maßnahmen zu erörtern.Wie verlautete, plane die Polizei auch eine Vor-Ort-Besichtigung an der Residenz des Präsidenten.Die Polizei hatte zuvor die für größere Verbrechen zuständigen Ermittlungsabteilungen der Hauptstadtregion schriftlich angewiesen, die Mobilisierung von Ermittlern für die Vollstreckung des Haftbefehls vorzubereiten.Es gab kritische Stimmen, nach denen beim ersten Versuch der Verhaftung von Yoon am 3. Januar zu wenig Personal im Einsatz gewesen sei. Demnach wird damit gerechnet, dass beim zweiten Versuch das Einsatzpersonal stark aufgestockt wird.