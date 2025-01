Selenskyj bietet Austausch nordkoreanischer Soldaten gegen ukrainische Kriegsgefangene an

Photo : YONHAP News

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un den Austausch von zwei gefangenen nordkoreanischen Soldaten gegen ukrainische Kriegsgefangene in Russland vorgeschlagen.In einer Mitteilung am Sonntag erklärte Selenskyj, die Ukraine sei bereit, die Soldaten an Nordkorea zu übergeben, falls Kim deren Austausch gegen gefangene ukrainische Soldaten in Russland arrangieren könne.Der Vorschlag folgte der Bekanntgabe Selenskyjs, dass ukrainische Truppen am Donnerstag in der russischen Region Kursk zwei verwundete nordkoreanische Soldaten gefangengenommen hätten. Dazu veröffentlichte er auch Bilder der Gefangenen.Selenskyj fügte hinzu, dass die ersten gefangenen Soldaten aus Nordkorea nicht die letzten sein würden. Es sei lediglich eine Frage der Zeit, bis ukrainische Truppen weitere Soldaten in Gewahrsam nähmen.