Anwälte von Präsident Yoon reichen Vollmacht beim CIO ein

Die Rechtsvertreter von Präsident Yoon Suk Yeol haben beim Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) ihre Vertretungsschreiben eingereicht.Das CIO teilte am Sonntag mit, dass die Anwälte Yoons das Schreiben persönlich im Büro des CIO übergaben.Ein Vertreter des CIO erklärte, dass Yun Gap-geun und drei weitere Anwälte den Präsidenten vertreten werden.Er fügte hinzu, dass es am Sonntag ein kurzes Treffen zwischen den CIO-Mitarbeitern und den Anwälten gab. Ein persönliches Erscheinen von Yoon zur Vernehmung war dabei jedoch kein Thema.Yoons Verteidigungsteam hat die Ermittlungen des CIO bisher abgelehnt und argumentiert, dass das Büro keine Zuständigkeit für Hochverratsfälle habe.Yoon hat bisher jegliche Zusammenarbeit mit dem CIO verweigert. Durch die Ernennung von Anwälten deutet sich nun jedoch ein Kurswechsel an.