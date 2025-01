Kimchi-Exporte erreichen letztes Jahr Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Kimchi-Exporte haben im vergangenen Jahr einen neuen Rekordstand erreicht.Die Ausfuhren stiegen letztes Jahr gegenüber dem Vorjahr um 6,9 Prozent auf 47.100 Tonnen, wie das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten am Sonntag mitteilte.Die Exportmenge war von 39.700 Tonnen im Jahr 2020 um 7,1 Prozent auf 42.500 Tonnen im Jahr 2021 gewachsen, bevor 2022 ein Rückgang auf 41.100 Tonnen verbucht wurde. In den Jahren 2023 und 2024 konnte jedoch zwei Jahre in Folge ein Wachstum erzielt werden.Die Anzahl der Abnehmerländer war von 85 im Jahr 2020 auf 98 im Jahr 2023 gestiegen. Im vergangenen Jahr sank die Zahl leicht auf 95.Letztes Jahr war Japan größter Abnehmermarkt für Kimchi aus Südkorea.Ein Beamter des Landwirtschaftsministeriums führte den stabilen Exportzuwachs im vergangenen Jahr darauf zurück, dass Kimchi als repräsentatives Lebensmittel der koreanischen Küche und zugleich als veganes und fermentiertes Lebensmittel immer weiter anerkannt wird.