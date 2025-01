Außenminister Südkoreas und Japans kommen zu Gespräch zusammen

Photo : YONHAP News

Außenminister Cho Tae-yul und sein japanischer Amtskollege Takeshi Iwaya treffen sich am Montagnachmittag in Seoul zu einem Gespräch.Dies ist das erste Präsenzgespräch zwischen ihnen seit der kurzzeitigen Ausrufung des Kriegsrechts am 3. Dezember in Südkorea. Sie hatten mittlerweile zweimal Telefongespräche geführt.Zu den wichtigsten Gesprächsthemen zählen offenbar die Verbesserung der südkoreanisch-japanischen Beziehungen und die Bedeutung der trilateralen Zusammenarbeit mit den USA.Iwaya traf am Montagvormittag zu einem zweitägigen Besuch in Südkorea ein. Sein erster Termin war ein Besuch auf dem Nationalfriedhof in Seoul.Er ist der erste japanische Außenminister seit sieben Jahren, der den südkoreanischen Nationalfriedhof besuchte. Zuletzt hatte der damalige Außenminister Taro Kono im April 2018 dies getan.Der Besuch des Nationalfriedhofs wird als Ausdruck eines starken Willens Japans gedeutet, anlässlich des 60. Jahrestags der Normalisierung diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern die bilateralen Beziehungen zu verbessern.Wie verlautete, erfolge auch eine Terminabstimmung, damit Iwaya am Dienstag dem kommissarischen Präsidenten Choi Sang-mok einen Höflichkeitsbesuch abstattet.