Yoon will nicht zu erster Anhörung im Amtsenthebungsverfahren erscheinen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will nicht zum ersten Gerichtstermin des Amtsenthebungsverfahrens gegen ihn erscheinen.Die Entscheidung gab Yoons Verteidiger Yun Gap-geun am Sonntag bekannt. Zur Begründung wurden die Bedenken um die Sicherheit seines Mandanten und mögliche unglückliche Zwischenfälle genannt.Nach dem Verfassungsgerichtsgesetz soll im Falle der Abwesenheit des Angeklagten ein neuer Termin festgelegt werden. Sollte er auch den neuen Termin versäumen, kann die Verhandlung ohne ihn laufen.Daher wird erwartet, dass der erste Verhandlungstermin sofort beendet wird, nachdem Yoons Abwesenheit bestätigt worden ist.Im Amtsenthebungsverfahren gegen Ministerpräsident Han Duck-soo ist am heutigen Montagnachmittag die erste vorbereitende Anhörung geplant.