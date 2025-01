Ausfuhren steigen in ersten zehn Tagen des neuen Jahres um 3,8 Prozent

Photo : YONHAP News

Die südkoreanischen Exporte sind mit einem Plus ins neue Jahr gestartet.Laut Daten der Zollbehörde stiegen die Ausfuhren vom 1. bis 10. Januar gegenüber dem Vorjahr um 3,8 Prozent auf 16 Milliarden Dollar.Nach Warengruppen betrachtet, wurde bei Halbleitern das beste Ergebnis erzielt. Die Halbleiterexporte verbesserten sich um 23,8 Prozent auf 3,2 Milliarden Dollar.Nach Abnehmerländern betrachtet, legten die Lieferungen nach China um 3,4 Prozent auf 3,4 Milliarden Dollar zu. Bei den Lieferungen in die USA wurde ein Anstieg von 1,4 Prozent auf 2,7 Milliarden Dollar verzeichnet.Die Einfuhren zogen in dem Zeitraum um 2,6 Prozent auf 19 Milliarden Dollar an. In der Handelsbilanz wurde ein Defizit von drei Milliarden Dollar verbucht.