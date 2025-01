Trostbotschaften von Südkoreas kommissarischem Präsidenten und Außenminister wegen Waldbrand-Chaos in Los Angeles

Photo : YONHAP News

Der kommissarische Präsident Choi Sang-mok hat angesichts der verheerenden Waldbrände in und um Los Angeles eine Trostbotschaft gesendet.Die südkoreanische Regierung sei bereit, dem amerikanischen Volk zu helfen, schrieb Choi in einer Botschaft in sozialen Medien am Sonntag,Die Gedanken und Gebete der Koreaner seien bei den Menschen, die von den Waldbränden in Südkalifornien betroffen seien. Er hoffe aufrichtig auf eine rasche Rettung und Genesung, hieß es.Außenminister Cho Tae-yul schrieb ebenfalls am Sonntag in sozialen Medien, er spreche allen Familien, die durch die Waldbrände ihre geliebten Angehörigen verloren hätten, sein tief empfundenes Beileid aus. Südkorea stehe immer an der Seite der Vereinigten Staaten und sei bereit, jede erforderliche Unterstützung zu leisten.