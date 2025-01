Präsidialamt fordert Sicherstellung von Yoons Recht auf Selbstverteidigung

Photo : YONHAP News

Das Präsidialamt hat betont, dass Präsident Yoon Suk Yeol das Recht auf Selbstverteidigung in der Ermittlung seines gescheiterten Versuchs eines Kriegsrechts garantiert werden müsse.Der präsidiale Stabschef Chung Jin-suk erklärte in einer Stellungnahme, dass das Präsidialamt Optionen wie eine Befragung des Präsidenten an einem neutralen Ort oder durch einen Besuch offen gegenüberstehe.Chung betonte, dass das Präsidialamt zu Gesprächen mit dem Büro für Korruptionsermittlungen gegen hochrangige Beamte (CIO) und der nationalen Polizeibehörde bereit sei.Die Erklärung erfolgte angesichts eines geplanten zweiten Verhaftungsversuchs von Präsident Yoon durch CIO und Polizei. Der erste Versuch Anfang des Monats scheiterte am Widerstand des präsidialen Sicherheitsdienstes.Chung betonte, dass das Präsidialamt keine Sonderbehandlung für Yoon verlange, sondern lediglich die Sicherstellung seines Rechts auf Selbstverteidigung fordere, ein grundlegendes Recht, das allen Bürgern einer liberalen demokratischen Republik zustehe.