Photo : YONHAP News

Nordkorea hat ein unbekanntes Projektil ins Ostmeer abgefeuert.Der Vereinigte Generalstab (JCS) der südkoreanischen Streitkräfte gab am Dienstag gegen 9.40 Uhr in einer Mitteilung an die Presse bekannt, dass der Abschuss registriert wurde.Das Militär analysiert derzeit die Flugrichtung, Reichweite und weitere Details des Projektils.Es handelt sich um den zweiten Raketenstart Nordkoreas in diesem Jahr, der erste erfolgte vor acht Tagen am 6. Januar.