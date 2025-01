Pentagon stuft nordkoreanische Truppen im Ukraine-Krieg als Bedrohung ein

Photo : YONHAP News

Das US-Verteidigungsministerium hat die nach Russland entsandten nordkoreanischen Truppen als Bedrohung eingestuft.Pentagon-Sprecher Pat Ryder sagte am Montag (Ortszeit), dass die nordkoreanischen Streitkräfte relativ gut diszipliniert und kompetent seien.Ryder fuhr fort, dass die entsandten nordkoreanischen Streitkräfte hauptsächlich Infanteristen seien. In jeder Hinsicht seien sie fähig. Was man auf dem Schlachtfeld sehe, sei, dass sie offensichtlich eine Bedrohung darstellten.12.000 nordkoreanische Soldaten, die Russland in Gefechten einsetzen könne, stellten sicherlich eine bedeutende Zahl dar. Das mache die Kämpfe für die Ukrainer sicherlich viel schwieriger, hieß es.Er fügte hinzu, der Fokus Washingtons liege weiterhin auf der Zusammenarbeit mit der internationalen Gemeinschaft. Damit sollte sichergestellt werden, dass die Ukraine über das verfüge, was sie für die Verteidigung an der vorderen Kampflinie brauche.